В аэропортах ввели план "Ковер": беспилотники массированно атакуют Москву и область

В Подмосковье с утра сбивают беспилотники, а работу московских аэропортов Домодедово и Жуковского вынужденно прекратили.

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Москва, атака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

О чем идет речь:

Паблики РФ развели панику из-за взрывов вблизи столицы, зафиксированы пожары и есть пострадавшие

Мэр Собянин "отчитался" об "успешной" работе ПВО

Утром,10 ноября столицу России, а также Московскую область потревожили масштабные взрывы. В Раменском районе Подмосковья из-за падения обломков беспилотника горят два частных дома. Сообщается, что экстренные службы работают на месте происшествия.

"Один человек, предварительно, пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в подмосковной деревне Станово под Раменском. По данным канала, это хозяйка дома, у нее зафиксированы ожоги. Поврежден автомобиль, стоявший рядом с местом происшествия. На месте работают экстренные службы", - пишет российский паблик SHOT.

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Детали атаки на Москву / фото: тг-канал Главред

Реакция властей РФ на атаку на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке четырех беспилотников.

Он написал, что российские силы ПВО якобы отбили атаку.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сказал он.

Впоследствии мэр добавил, что сбиты еще два беспилотника в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

Всего, по его данным, сбили якобы 22 дрона, которые летели на Москву.

В аэропортах Москвы введен план "Ковер"

Как утверждает паблик SHOT, ссылаясь на собственные источники, в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки БПЛА введен план "Ковер".

Это специальная операция, которая вводится при угрозе безопасности воздушного пространства, например, из-за обнаружения неизвестных воздушных объектов или угрозы атаки на аэропорт. При введении этого плана временно закрывается воздушное пространство над определенным районом или аэропортом, прекращаются взлеты и посадки самолетов, а воздушные суда, находящиеся в воздухе, направляются на другие аэродромы.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки на Россию - о чем известно

Сегодня, как сообщал Главред, также в результате атаки БПЛА и Брянск охватили взрывы. Под ударом оказался 1060-й Центр материально-технического обеспечения - военное соединение Вооруженных сил РФ, которое объединяет подразделения обеспечения Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Западном военном округе.

А недавно дроны ГУР передали "огненный привет" НПЗ в Саратове. Удар был осуществлен в рамках операции украинской разведки.

Одной из самых сложных операций спецподразделения ГУР Group 13 в Черном море было уничтожение российского судна "Сергей Котов". Корабль дважды подвергался атакам вблизи Босфорского пролива, прежде чем его окончательно уничтожили в марте этого года.

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