В Бердянске смерть от ботулизма: на рынки обрушились проверки

В Бердянске вспышка ботулизма / УНИАН

В Бердянске вспышка ботулизма. Зафиксирован первый летальный случай. В связи с этим, в городе начали тщательные проверки рынков.

Как сообщают в областной Госпродпотребслужбе, проверяют торговые точки, где продают рыбу.

Отмечается, что ботулизм обнаружили у супружеской пары еще на прошлой неделе. Женщина до сих пор в больнице. Накануне госпитализации они употребляли вяленую рыбу, в частности, плотву и лещ, купленную у частных лиц на центральном рынке Бердянска.

"Лабораторные исследования выявили в образцах пищи и крови пострадавших ботулотоксин типа "Е". Госпродпотребслужба проводит внеплановую проверку центрального рынка. Проверки также планируются на территории громады", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно в Черновицкой области двое человек попали в больницу с ботулизмом. 51-летнюю женщину и ее 18-летнего сына перед этим съели консервированные грибы.

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Справка. Ботулизм – это пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов с ботулотоксинами. Их нельзя определить по цвету или вкусу. Также микроорганизм не портит продукты.

Заразиться ботулизмом можно:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбой;

мясными и грибными консервами;

консервами домашнего производства.

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