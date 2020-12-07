В ближайшие годы Украина может остаться без медиков - Минздрав

Степанов заявил, что Украина может остаться без медиков / УНИАН

В Министерстве здравоохранения предупредили, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос и зарплаты там намного выше.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 7 декабря, отток медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться из-за низких зарплат в нашей стране.

Степанов подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.

Отметим, ранее Польша отменила подтверждение дипломов для украинских медицинских работников, что грозит Украине катастрофой в отрасли, поскольку польские врачи получают довольно высокую зарплату.

Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее: