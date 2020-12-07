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В ближайшие годы Украина может остаться без медиков - Минздрав

7 декабря 2020, 11:44
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Из-за низких зарплат в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, заявил глава Минздрава.

Медики, доплаты
Степанов заявил, что Украина может остаться без медиков / УНИАН

В Министерстве здравоохранения предупредили, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос и зарплаты там намного выше.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 7 декабря, отток медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться из-за низких зарплат в нашей стране.

Степанов подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.

Отметим, ранее Польша отменила подтверждение дипломов для украинских медицинских работников, что грозит Украине катастрофой в отрасли, поскольку польские врачи получают довольно высокую зарплату.

Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее:

  • 18 ноября Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
  • 9 ноября стало известно, что в Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, ​такое увеличение не было согласовано​.
  • 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.

медики зарплаты Минздрав Максим Степанов новости Украины
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