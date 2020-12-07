В ближайшие годы Украина может остаться без медиков - Минздрав

Из-за низких зарплат в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, заявил глава Минздрава.
В Министерстве здравоохранения предупредили, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос и зарплаты там намного выше.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 7 декабря, отток медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться из-за низких зарплат в нашей стране.
Степанов подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.
Отметим, ранее Польша отменила подтверждение дипломов для украинских медицинских работников, что грозит Украине катастрофой в отрасли, поскольку польские врачи получают довольно высокую зарплату.
Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее:
- 18 ноября Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
- 9 ноября стало известно, что в Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, такое увеличение не было согласовано.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
Автор: Адриана Бубновская