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В Борисполе поймали иностранца с двумя чемоданами таблеток-"наркотиков"

8 февраля 2021, 00:55
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Гражданина Кувейта задержали - он нелегально вез препарат Лирика.

С помощью Лирики наркоманы избавляются от "ломки" / Фото facebook.com/KYIVcustomsUA

В столичном аэропорту Борисполь задержали 39-летнего гражданина Кувейта, который попытался переправить через таможенную границу Украины огромную партию лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком.

Как сообщается на Facebook-странице Киевской таможни, речь идет о препарате Лирика (прегабалин) производства ТМ Pfizer.

Иностранный пассажир должен был улететь в Стамбул. При осмотре его багажа и ручной клади таможенники выявили два чемодана, которые были плотно заполненные препаратом Лирика – всего 10,8 тыс. блистеров по 14 капсул. Такая партия лекарств оценивается примерно в 2 млн грн. Однако окончательную стоимость должны определить в ходе расследования.

Чемоданы иностранца были заполнены препартом Лирика / facebook.com/KYIVcustomsUA

Как такое количество препарата, который отпускается по рецепту, оказалось в руках одного иностранца, выясняют правоохранители.

В отношении гражданина Кувейта составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Обнаруженные 151,2 тыс. таблеток препарата у него изъяли.

В медицине препарат Лирика применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней. При этом противосудорожный эффект Лирики привлек внимание людей с наркотической зависимостью из-за противосудорожного эффекта. С его помощью наркоманы избавляются от "ломки".

Напомним:

  • Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Госпогранслужбой и Киевской облтаможней задержали в киевском аэропорту Борисполь иностранца, который пытался пронести полный чемодан наркотиков через таможенный контроль.
  • Как сообщили в СБУ, в чемодане были капсулы с трамадолом и спрессованный в тубы экстракт опия. Задержанный оказался безработным гражданином одной из стран Центральной Азии.
  • Он спрятал в контейнерах из-под стероидных препаратов 6 тысяч капсул трамадола, а опий в полиэтиленовых пакетах – под обшивкой чемодана. В общей сложности у иностранца изъяли наркотиков примерно на 100 тыс. долл.

новости Киева наркотики Аэропорт Борисполь
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