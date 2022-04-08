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В Буче маленький мальчик носит еду на могилу мамы, которая умерла в подвале под обстрелами

8 апреля 2022, 09:21

Женщину, 33-летнюю Марину Наумец пришлось похоронить прямо во дворе дома. Сейчас Владик и его сестры находятся вместе с мужем покойной, Иваном.

Мальчик Владик на могиле своей матери / сообщество "Буча" в Facebook

Украинские сегменты соцсетей облетела фотография из города Буча под Киевом, в котором российские оккупанты устраивали жестокие расправы над местным населениям. На снимке маленький мальчик приносит консервы и сок на могилу матери, которую похоронили во дворе многоквартирного дома. Как сообщает портал Обозреватель, женщину звали Марина Наумец.

Ей было 33 года и она работала в частном детском садике в Буче. Наумец вместе с мужем и тремя детьми во время оккупации пришлось жить в подвале многоквартирного дома на улице Водопроводная.

Здание оказалось в самом центре обстрелов. Неподалеку находится улица Вокзальная, на которой шли сильнейшие бои. Именно там и осталась громадное количество разбитой вражеской техники.В том районе стояли оккупанты ‒ кадыровцы и солдаты российской армии.

"Связь с Мариной пропала в начале марта. До этого еще можно было выйти на улицу и поймать какую-то сеть. Мы с ней созванивались 1 марта, она говорила, что еще что-то даже пыталась дома приготовить для семьи. В подвале было много людей. Некоторые писали, что Марина умерла от голода. Вряд ли это так, потому что люди делились друг с другом чем могли. Скорее всего сердце Марины просто не выдержало этого ужаса", – рассказывает Илона, директор детсада, в котором работала Наумец.

Марина Наумец с сыном / Facebook М.Наумец

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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Автор: Егор Бунин
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Буча российское вторжение новости Украины
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