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"Это зверства против украинцев": страны G7 публично обвинили войска РФ за издевательства в Буче

7 апреля 2022, 17:09

Страны G7 отмечают, что массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список грубых нарушений международного права.

война, Буча,
Буча / Reuters

Российские войска уничтожали все на своем пути, чтобы попытаться захватить Киев. После того, как они освободили Киевскую область, мир увидел шокирующие преступления оккупантов.

Лидеры G7 обвинили войска России в чудовищных преступлениях против мирных жителей Украины в Буче и других временно захваченных оккупантами городах.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и ряде других украинских городов", — говорится в совместном обращении министров стран G7, которое опубликовали на сайте МИД Германии.

Страны G7 отмечают, что массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных страной-агрессором на территории Украины.

"Врезающиеся в память изображения гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа", - заявили лидеры G7.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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