В центре Киева произошла кровавая поножовщина, есть жертва

После нападения преступник скрылся с места события. Сейчас убийцу разыскивает полиция.
В центре Киева возле входа на станцию метро Майдан Независимости произошла драка, во время которой один человек нанес ножевое ранение другому, от чего тот погиб.
Об этом информирует Телеграмм канал Киев Оперативный и сообщает, что после нападения мужчина скрылся. Сейчас на месте работают следователи и оперативники полиции.
По предварительной информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черная (или черно-серая) куртка, шапка черно-оранжевая.
Нападение на журналиста в Киеве:
- Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
- Корреспондент рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
- В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.
Автор: Екатерина Трохимчук