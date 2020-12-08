В центре Киева произошла кровавая поножовщина, есть жертва

На Майдане Независимости произошла поножовщина

В центре Киева возле входа на станцию метро Майдан Независимости произошла драка, во время которой один человек нанес ножевое ранение другому, от чего тот погиб.

Об этом информирует Телеграмм канал Киев Оперативный и сообщает, что после нападения мужчина скрылся. Сейчас на месте работают следователи и оперативники полиции.

По предварительной информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черная (или черно-серая) куртка, шапка черно-оранжевая.

Нападение на журналиста в Киеве: