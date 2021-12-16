В центре Киева провалился асфальт, есть риск повторного обвала, движение ограничено

​​​​​На бульваре Шевченко в Киеве провалился асфальт / Фото kyivcity.gov.ua

В Киеве на бульваре Шевченко произошел провал асфальта. Из-за падения давления в водопроводе существует опасность повторного обвала асфальтного покрытия. Движение транспорта ограничено в направлении Бессарабской площади.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты Киевводоканала будут менять часть трубопровода.

Сейчас на бульваре Шевченко движение ограничено по двум полосам, третья - открыта для транспорта. Место провала асфальта ограждено. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году. Причиной аварии является изношенность водопроводной сети и большая нагрузка на нее.

Как сообщал Главред, в октябре на левом берегу Киева на проспекте Алишера Навои провалился асфальт - из-за этого было перекрыто движение транспорта от бульвара Перова в направлении улицы Радужная.

Ранее в Киеве грузовик провалился под землю на Арсенальной площади. Причем ее недавно отреставрировали и обустроили новый фонтан. Два левых колеса транспортного средства ушли под плитку, из-за чего машину перекосило на левый бок.

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