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В церкви под Львовом трагически погиб молодой парень

5 июля 2021, 22:05
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В храме как раз снимали деревянный пол, чтобы положить новый с подогревом. Парень помогал, взял в руки трубу, внутри которой был неизолированный электропровод.

Парня ударило током в церкви

Во Львовской области произошел трагический случай - в церкви села Тарасовка в церкви погиб 14-летний парень от удара тока.

Как передает корреспондент ТСН, сейчас по факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

В храме как раз снимали деревянный пол, чтобы положить новый с подогревом. Парень помогал, взял в руки трубу, внутри которой был неизолированный электропровод. От удара он упал. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала смерть ребенка.

"Под полом была труба и электричество. Он вцепился в трубу, хотел отнести ее, сделал два шага, упал и все. Второй парень старался ту трубу забрать у него, его также током ударило", - рассказывает пономарь Федор Брумец.

Кто закопал трубу с неизолированным электропроводом в пол — пока выяснить трудно, делали аж в 1977 году.

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В селе говорят, что Виталий несколько лет прислуживал в храме, закончил восьмой класс и на каникулах вызвался помогать с ремонтом.

"Хороший был, в церкви прислуживал, послушный такой парень. Беда случилась, еще какая беда, такой молодой парень", — говорит жительница села Екатерина Сас.

Из-за смерти парня в селе траур. На фасаде народного дома висит флаг с черными лентами. В семье еще есть младший сын. Мама обоих ребят воспитывала сама.

Ранее в Одесской области в Измаильском районе погиб пятилетний мальчик, который залез в трансформаторную будку.

Правоохранители сообщили, что ребёнок с отцом пошли гулять к озеру. Ребёнок пробрался в трансформаторную будку, которая оказалась открытой, где получил удар током, несовместимый с жизнью.

Львовская область клиническая смерть Украинская православная церковь
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