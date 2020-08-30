В Черкассах беременная зарезала подругу из-за долгов ЖКХ

Женщине вонзили нож прямо в сердце / УНИАН

В Черкассах сотрудники полиции задержали беременную, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги.

Как в Facebook сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, преступление было совершено около 01:00 30 августа около одного из местных магазинов.

По данным правоохранителей, женщины ранее проживали вместе, поэтому устроили спор из-за долгов по коммуналке. Во время конфликта 30-летняя беременная вытащила нож, с которым пришла на ночную встречу, и всадила его в сердце 28-летней подруги.

Пострадавшая получила не совместимые с жизнью травмы и умерла через несколько минут на месте преступления.

Подозреваемая в убийстве женщина задержана и находится в СИЗО. Ее в рамках закона обвиняют в умышленном убийстве, за данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Как ранее сообщалось, в Донецкой области правоохранители расследуют уголовное производство, которые было открыто против 19-летней безработной жительницы Мариуполя. Она пыталась продать за 400 тысяч гривен собственного грудного ребенка.

Напомним, в Хмельницком мать попыталась продать двоих своих детей за 35 тысяч долларов, планируя через полгода точно также поступить и с третьим ребенком.