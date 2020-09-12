В Черновцах полицейский заскочил на автомобиле на забор

В Черновцах полицейский на BMW повис на заборе дома / Фото: УНИАН

В Черновцах сотрудник правоохранительных органов на BMW не справился с управлением и на повороте его автомобиль вылетел на ограждение частного домовладения.

"Правоохранители обнаружили автомобиль "BMW", который совершил наезд на светофор и ограждение возле дома. Предварительно установлено, что автомобилем управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области, который находился вне службы", — говорится в сообщении пресс-службы областной Нацполиции.

Уточняется, что в результате весьма необычного ДТП, к счастью, никто не пострадал. Предварительное заключение следствия - полицейский не справился с управлением. О других нарушениях пока не сообщается.

В полиции инициировали служебное расследование ДТП, по результатам которого будет дана оценка действиям коллеги. Пройти экспертизу на наличие алкоголя в крови горе-водитель категорически отказался.

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/ Фото: УНИАН

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