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В деле об убийстве Фарион всплыли новые лица: следствие изучает причастность

Алексей Тесля
13 октября 2024, 14:47
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Следователи изучают вероятную причастность новых фигурантов к убийству Ирины Фарион.
Илина Фарион, задержан за убийство
Появились новые детали в деле об убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрин из видео

Стали известны новые подробности в деле об убийстве во Львове известного языковеда Ирины Фарион.

Суд предоставил доступ правоохранителям к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства, пишет издание Главком со ссылкой на данные судебного реестра.

Уточняется, что изучаемые следствием почти три сотни номеров принадлежат пока неустановленным лицам. Следователи предполагают, что эти абоненты могут быть причастны к убийству Фарион.

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Как подчеркивается в материале, правоохранители анализируют входящие и исходящие звонки, SMS, MMS, GPRS, переадресацию; дату и продолжительность самих звонков; идентификационные признаки конечного оборудования (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI).

В то же время следствие исследует сведения о движении средств по всем номерам, доступ к которым предоставил суд.

Убийство Ирины Фарион

Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.
В 23:30 по местному времени языковедка умерла в больнице.
Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.
25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.
Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.
Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".
Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

Убийство Фарион - последние новости по теме

Ранее мать Вячеслава Зинченко раскрыла неожиданные детали дела об убийстве Фарион. Елена Зинченко говорит, что знает, кто угрожает ее сыну.

Напомним, ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Как сообщалось, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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Ирина Фарион убийство Убийство Ирины Фарион
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