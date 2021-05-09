В День Победы США поставили РФ жесткий ультиматум из-за Крыма

В США напомнили о захвате Россией Крыма.
В воскресенье, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне Соединенные Штаты сделали заявление по Крыму.
США призвали Россию вернуть Украину незаконно оккупированный полуостров, говорится в Facebook посольства США в Киеве.
"Крым - это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - говорится в сообщении посольства США в Украине.
Соответствующее сообщение в посольстве США сопроводили фото из Бахчисарая.
День Победы над нацизмом:
- В Украине 9 мая отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- На площади Славы в Киеве киевляне и гости города возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, возле Вечного огня постоянно находятся около сотни человек.
- Некоторые из присутствующих, в основном дети, надели на головы советские военные пилотки, но без красной советской звезды.
- Среди участников митинга были также люди, которые выдают себя за ветеранов второй мировой войны, хотя по возрасту им не более 80 лет.
- Между тем подъезды к площади Славы перекрыты полицией, от Арсенальной площади к Киево-Печерской лавре пропускают только пешеходов, осматривая при входе их чемоданы и сумки.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Автор: Алексей Тычина