В День Победы США поставили РФ жесткий ультиматум из-за Крыма

В США сделали заявление из-за захвата Крыма РФ / УНИАН

В воскресенье, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне Соединенные Штаты сделали заявление по Крыму.

США призвали Россию вернуть Украину незаконно оккупированный полуостров, говорится в Facebook посольства США в Киеве.

"Крым - это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - говорится в сообщении посольства США в Украине.

Соответствующее сообщение в посольстве США сопроводили фото из Бахчисарая.

День Победы над нацизмом:

В Украине 9 мая отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На площади Славы в Киеве киевляне и гости города возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, возле Вечного огня постоянно находятся около сотни человек.

Некоторые из присутствующих, в основном дети, надели на головы советские военные пилотки, но без красной советской звезды.

Среди участников митинга были также люди, которые выдают себя за ветеранов второй мировой войны, хотя по возрасту им не более 80 лет.

Между тем подъезды к площади Славы перекрыты полицией, от Арсенальной площади к Киево-Печерской лавре пропускают только пешеходов, осматривая при входе их чемоданы и сумки.