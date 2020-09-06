В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые

В Днепре мужчина бросил в дом гранату / УНИАН

В Днепре вечером 6 сентября 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома по улице Баженова. В это время возле дома находились двое мужчин.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В результате взрыва мужчины, находящиеся возле дома, получили телесные повреждения. Предварительно, взорвалась граната РГД-5.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Как писал Главред, в Днепре утром 29 августа в припаркованном автомобиле возле одного из рынков в Шевченковском районе города взорвался легковой автомобиль, в котором находился 71-летний мужчина.

Напомним, в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.

Ранее в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.