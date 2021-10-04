В Днепре мужчина отказался ложиться в больницу с коронавирусом: спустя 2 дня он умер в "скорой"

скорая / УНИАН

В Днепре во время транспортировки в медучреждение умер больной коронавирусом мужчина. За два дня до этого он отказался от госпитализации.

82-летний дедушка отказался ложиться в больницу, что стоило ему жизни. У пенсионера обнаружили коронавирус. Он несколько дней лечился дома, потом семейный врач посоветовал старику госпитализацию, от которой он отказался, пишет "Наше місто".

Читайте также"90% украинцев умрет из-за забитых реанимаций": инфекционист рассказал, почему нельзя снимать маски"Мужчина заболел еще 9 сентября. Лечился под наблюдением семейного врача. Экспресс-тест на коронавирус от 20 сентября положительный. 28 сентября ему дали направление на госпитализацию, но дедушка от нее отказался. 30 сентября ему стало хуже, вызвал скорую, но умер прямо в ней, не доезжая до 9-й горбольницы ", — рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек.

Ранее мы сообщали, что во Львове от коронавируса умерла 28-летняя роженица - медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности.

Как рассказали в местном перинатальном центре, девушка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. К тому же, она имела избыточный вес и не вакцинировалась от коронавируса.