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В Днепре пьяный мужчина бросил гранату в людей из окна квартиры, пострадал подросток

22 июня 2022, 21:36

На место происшествия уже прибыли сотрудники спецподразделения КОВД. Они начали подготовку штурма квартиры.

В Днепре мужчина бросил в людей гранату / t.me/dniprooblcentr

В среду, 22 июня, в одном из районов Днепра мужчина кинул боевую гранату из окна своей квартиры прямо в людей. От произошедшего сильного взрыва пострадал 11-летний подросток, сообщают местные Telegram-каналы

"В жилом массиве Тополь чрезвычайное событие! Какой-то мужчина бросил гранату из окна. Произошел взрыв, в результате которого пострадал мальчик 11 лет", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спецподразделения КОРД. Они начали подготовку штурма квартиры. Мужчину задержали.

Позже появилась информация, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка доставили в больницу, о его состоянии пока информация не поступала.

Ранее сообщалось, что на пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчина. Это произошло в курортном селе Грибовка. Мужчина погиб на месте.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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