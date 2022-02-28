В Днепре во время комендантского часа расстреляли авто – СМИ

В Днепре расстреляли внедорожник, который ездил во время комендантского часа/ "Информатор"

В Днепре во время комендантского часа примерно в 21:00 27 февраля расстреляли внедорожник Toyota Prado. Автомобиль двигался во время воздушной тревоги.

Это произошло на перекрестке улиц Калиновой и Путиловской. О происшествии сообщает издание "Информатор" со ссылкой на личные источники. Информации от полиции пока нет.

"По предварительной информации, во время комендантского часа, когда была воздушная тревога, Toyota Prado ехал по улице Калиновой и не остановился по требованию полиции. В результате чего по нему открыли огонь", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, комендантский час в Днепропетровской области действует с 20:00 до 06:00.

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