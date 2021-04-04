В "ДНР" рассказали о планах депутатов Госдумы по войне с Украиной

Некоторые депутаты Госдумы РФ готовы отправиться "добровольцами" на Донбасс - Пушилин / УНИАН

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что на фоне обострения военного конфликта на Донбассе появились "добровольцы", которые готовы ехать в регион, чтобы воевать с Украиной. Причем среди них есть и депутаты Госдумы России.

"Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой", - сказал Пушилин в эфире Соловьев Live.Читайте такжеКравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса

Также он сказал, что ему задают конкретные вопросы по поводу отправки на Донбасс.

"Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться", - подчеркнул главарь боевиков.

Ситуация на Донбассе