В "ДНР" рассказали о планах депутатов Госдумы по войне с Украиной

"Добровольцы" готовы ехать на Донбасс воевать против Киева, говорит Денис Пушилин.
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что на фоне обострения военного конфликта на Донбассе появились "добровольцы", которые готовы ехать в регион, чтобы воевать с Украиной. Причем среди них есть и депутаты Госдумы России.
"Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой", - сказал Пушилин в эфире Соловьев Live.Читайте такжеКравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса
Также он сказал, что ему задают конкретные вопросы по поводу отправки на Донбасс.
"Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться", - подчеркнул главарь боевиков.
Ситуация на Донбассе
- Российские гибридные войска 26 марта совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое военных получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта сказал, что Россия подводит свои войска к границам Украины, мотивируя свои действия подготовкой к новым военным учениям запад 2021.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в ходе которого Киев предложил Москве установить новое перемирие на Донбассе с 1 апреля. Однако россияне не поддержали инициативу.
- 2 апреля прошли первые телефонные переговоры президента Украины Зеленского и президента США Байдена. В ходе разговора Байден пообещал поддержку Киеву в российско-украинском конфликте на Донбассе.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация на Донбассе ухудшается. Москва намерена принять меры в том случае, если произойдет усиление войск НАТО вокруг Украины.
Автор: Андрей Ганжа