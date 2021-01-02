В "ДНР" разозлились из-за новогоднего обращения Зеленского

Эдуард Басурин / ДАН

Боевики из группы "ДНР" прореагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании рассказать украинцам о мире, находясь "на улице Артема в Донецке".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте "ведомства". Боевики отметили, что для мирного процесса президент Зеленский "должен выполнить договоренности".

Боевики обратились к Зеленскому после его новогоднего поздравления, где он рассказал о необходимости достичь согласия в конфликте. Однако в ДНР заявили, что развитие ситуации зависит от действий самого президента.

"Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — заявил представитель группировки "ДНР" Эдуард Басурин.

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