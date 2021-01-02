В "ДНР" разозлились из-за новогоднего обращения Зеленского

От лица боевиков в Донецке выступил их одиозный спикер Эдуард Басурин.
Боевики из группы "ДНР" прореагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании рассказать украинцам о мире, находясь "на улице Артема в Донецке".
Соответствующее заявление опубликовано на сайте "ведомства". Боевики отметили, что для мирного процесса президент Зеленский "должен выполнить договоренности".
Боевики обратились к Зеленскому после его новогоднего поздравления, где он рассказал о необходимости достичь согласия в конфликте. Однако в ДНР заявили, что развитие ситуации зависит от действий самого президента.
"Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — заявил представитель группировки "ДНР" Эдуард Басурин.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом.
- Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми. Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.