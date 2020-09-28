В Донецкой области сгорели гектары леса (фото, видео)

Возле Крамоторска Донецкой области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар. Огонь уже уничтожил лесную подстилку площадью 2 га и выжег траву на площади еще в 4 га.

Тушение осложняет сильный порывистый ветер, сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Спасатели и местные чиновники допускают, что причиной возникновения пожара стал поджог.

"Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", – написал мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook.

Информацию об этом передали в Национальную полицию Краматорска.