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В Донецкой области сгорели гектары леса (фото, видео)

28 сентября 2020, 09:06

Огонь уничтожил лесную подстилку площадью 2 га и выжег траву на площади еще в 4 га.

  • Пожар под Краматорском фото "Общежитие", Артем Гетьман; ГСЧС Донецкой области
  • Пожар под Краматорском фото "Общежитие", Артем Гетьман; ГСЧС Донецкой области
  • Пожар под Краматорском фото "Общежитие", Артем Гетьман; ГСЧС Донецкой области
  • Пожар под Краматорском фото "Общежитие", Артем Гетьман; ГСЧС Донецкой области
  • Пожар под Краматорском фото "Общежитие", Артем Гетьман; ГСЧС Донецкой области

Возле Крамоторска Донецкой области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар. Огонь уже уничтожил лесную подстилку площадью 2 га и выжег траву на площади еще в 4 га.

Тушение осложняет сильный порывистый ветер, сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Спасатели и местные чиновники допускают, что причиной возникновения пожара стал поджог.

"Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", – написал мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook.

Информацию об этом передали в Национальную полицию Краматорска.

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