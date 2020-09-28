В Донецкой области сгорели гектары леса (фото, видео)

Огонь уничтожил лесную подстилку площадью 2 га и выжег траву на площади еще в 4 га.
Возле Крамоторска Донецкой области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар. Огонь уже уничтожил лесную подстилку площадью 2 га и выжег траву на площади еще в 4 га.
Тушение осложняет сильный порывистый ветер, сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Спасатели и местные чиновники допускают, что причиной возникновения пожара стал поджог.
"Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", – написал мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook.
Информацию об этом передали в Национальную полицию Краматорска.
- Ранее сообщалось, что 24 сентября в Харькове вечером загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Во время тушения спасатели нашли одну жертву.
- 23 сентября под Киевом огонь охватил дом. Загорелся 6-этажный дом, огонь повредил 300 квадратных метров постройки.
- 21 сентября на юге Украины вспыхнул масштабный пожар на полигоне. Сообщалось, что загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе на полигоне оперативного командования Юг.
Автор: Диана Беловодская