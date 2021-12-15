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В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

15 декабря 2021, 19:24
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Предварительная версия смерти - самоубийство.

Предварительно было установлено, что погибший пришел домой и выпрыгнул из окна / dn.npu.gov.ua, pokrovsk.news

В городе Селидово Донецкой области из окна собственной квартиры на пятом этаже выпал депутат городского совета. Мужчина разбился насмерть.

Трагедия произошла в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Покровского районного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Об инциденте сообщил местный житель, который, вероятно, стал свидетелем несчастного случая. В 11:40 он обратился к правоохранителям. Предварительно было установлено, что погибший пришел домой и выпрыгнул из окна.

"Трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома сам. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", - говорится в сообщении.

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По информации издания pokrovsk.news, погибшим оказался местный депутат Леонид Осипов. Он возглавлял отдел образования городского совета города Селидово.

Ранее мы сообщали, что утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия Единство). Политику было всего лишь 38 лет. О смерти Алексея сообщила его жена в Facebook.

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Автор: Сергей Кущ
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народний депутат новости Донбасса
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