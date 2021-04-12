В ЕС заговорили о конфликте РФ с Украиной и предупредили Москву

В Евросоюзе сделали заявление из-за событий на востоке Украины / Reuters

В Европейском Союзе призвали Российскую Федерацию воздержаться от шагов, которые могут усилить напряженность в отношениях с Украиной.

Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано, в ЕС надеются, что обострения удасться избежать.

"Надеюсь, что не будет конфликта. Это было бы очень неприемлемо. Все текущие контакты и дипломатические усилия, которые прилагаются, на самом деле направлены на предотвращение этого", - сказал Стано.

Он подчеркнул, что члены Европейского Союза очень внимательно и с обеспокоенностью отслеживают ухудшение ситуации на востоке Украины, а также перемещение российских войск вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.

"Высокий представитель ЕС и лидеры отдельных стран-членов несколько раз призвали к спокойствию и деэскалации. И мы отметили, что выполнение Минских соглашение в полном объеме - это единственный путь и гарантия политическим и мирным путем урегулировать конфликт на востоке Украины", - отметил Стано.

Спикер также добавил, что Евросоюз приветствует усилия и важные шаги президента Украины Владимира Зеленского для достижения этой цели.

"Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые приведут к дальнейшей напряженности, и активизировать усилия по реализации Минских соглашений", - сказал Стано.

Он добавил, что обсуждение текущей ситуации в отношении Украины продолжается на разных уровнях.

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Обострение на границе Украины и РФ: