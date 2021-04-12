В ЕС заговорили о конфликте РФ с Украиной и предупредили Москву

В Евросоюзе заявили о том, что отслеживают перемещение войск РФ у границы Украины.
В Европейском Союзе призвали Российскую Федерацию воздержаться от шагов, которые могут усилить напряженность в отношениях с Украиной.
Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано, в ЕС надеются, что обострения удасться избежать.
"Надеюсь, что не будет конфликта. Это было бы очень неприемлемо. Все текущие контакты и дипломатические усилия, которые прилагаются, на самом деле направлены на предотвращение этого", - сказал Стано.
Он подчеркнул, что члены Европейского Союза очень внимательно и с обеспокоенностью отслеживают ухудшение ситуации на востоке Украины, а также перемещение российских войск вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.
"Высокий представитель ЕС и лидеры отдельных стран-членов несколько раз призвали к спокойствию и деэскалации. И мы отметили, что выполнение Минских соглашение в полном объеме - это единственный путь и гарантия политическим и мирным путем урегулировать конфликт на востоке Украины", - отметил Стано.
Спикер также добавил, что Евросоюз приветствует усилия и важные шаги президента Украины Владимира Зеленского для достижения этой цели.
"Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые приведут к дальнейшей напряженности, и активизировать усилия по реализации Минских соглашений", - сказал Стано.
Он добавил, что обсуждение текущей ситуации в отношении Украины продолжается на разных уровнях.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.