В Еврокомиссии поставили точку в слухах об отмене безвизового режима с Украиной

Несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнение критериев безвиза, речь о его отмене не ведут.
Украине и украинцам не следует бояться отмены визовой либерализации с Евросоюзом. На сегодняшний день этот вопрос не находится на повестке дня, несмотря на критику со стороны Европейской Палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.
О вопросах Украины и безвиза в комментарии изданию "Европейская правда" рассказала глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова. По ее словам, безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что страна выбрала европейское будущее.
"А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", – объяснила она и добавила, что в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.
В то же время Матернова подчеркнула, что ЕС продолжит мониторинг антикоррупционных критериев в соответствии с "механизмом приостановки безвиза", которые включают непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций.
Слухи об отмене безвиза с ЕС: коротко
- Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны ЕС хотят отменить безвизовый режим с Украиной из-за ряда злоупотреблений и неполного выполнения критериев безвиза.
- В Министерстве иностранных дел опровергли эти слухи и заверили, что Украина не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима.
- Такое же заявление сделал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, назвав новость об отмене безвиза "фейком".