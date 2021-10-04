В Еврокомиссии поставили точку в слухах об отмене безвизового режима с Украиной

В Евросоюзе подтвердили, что не рассматривают отмену безвиза с Украиной / hrferl.org

Украине и украинцам не следует бояться отмены визовой либерализации с Евросоюзом. На сегодняшний день этот вопрос не находится на повестке дня, несмотря на критику со стороны Европейской Палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

О вопросах Украины и безвиза в комментарии изданию "Европейская правда" рассказала глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова. По ее словам, безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что страна выбрала европейское будущее.

"А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", – объяснила она и добавила, что в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

В то же время Матернова подчеркнула, что ЕС продолжит мониторинг антикоррупционных критериев в соответствии с "механизмом приостановки безвиза", которые включают непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций.

Слухи об отмене безвиза с ЕС: коротко