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В Еврокомиссии поставили точку в слухах об отмене безвизового режима с Украиной

4 октября 2021, 15:37
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Несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнение критериев безвиза, речь о его отмене не ведут.

Безвиз
В Евросоюзе подтвердили, что не рассматривают отмену безвиза с Украиной / hrferl.org

Украине и украинцам не следует бояться отмены визовой либерализации с Евросоюзом. На сегодняшний день этот вопрос не находится на повестке дня, несмотря на критику со стороны Европейской Палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

О вопросах Украины и безвиза в комментарии изданию "Европейская правда" рассказала глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова. По ее словам, безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что страна выбрала европейское будущее.

"А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", – объяснила она и добавила, что в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

В то же время Матернова подчеркнула, что ЕС продолжит мониторинг антикоррупционных критериев в соответствии с "механизмом приостановки безвиза", которые включают непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций.

Слухи об отмене безвиза с ЕС: коротко

  • Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны ЕС хотят отменить безвизовый режим с Украиной из-за ряда злоупотреблений и неполного выполнения критериев безвиза.
  • В Министерстве иностранных дел опровергли эти слухи и заверили, что Украина не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима.
  • Такое же заявление сделал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, назвав новость об отмене безвиза "фейком".
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Евросоюз Еврокомиссия безвиз
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