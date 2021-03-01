В ГБР нанесли новый удар по Тупицкому и обратились в суд

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Государственное бюро расследований начало расследование в отношении отстраненного главы Конституционного суда Александа Тупицкого.
Как говорится в материалах Киевского апелляционного суда, его подозревают в совершении самоуправства.
В материалах суда сказано, что 12 января Главное следственное управление ГБР начало расследование по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
В рамках дела исследуются обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января для рассмотрения ситуации с отстранением Тупицкого с поста главы КСУ. Решение об отстранении принял президент Владимир Зеленский.
Следователи ГБР также выясняют, кто готовил заявление собрания судей КСУ по этой ситуации. Кроме того, суд разрешил правоохранителям иметь доступ к внутренней документации суда, в том числе к протоколам и стенограммам заседаний.
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Кризис вокруг Конституционного суда:
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- В свою очередь, в Офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.