В ГБР нанесли новый удар по Тупицкому и обратились в суд

Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении отстраненного главы Конституционного суда Александа Тупицкого.

Как говорится в материалах Киевского апелляционного суда, его подозревают в совершении самоуправства.

В материалах суда сказано, что 12 января Главное следственное управление ГБР начало расследование по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

В рамках дела исследуются обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января для рассмотрения ситуации с отстранением Тупицкого с поста главы КСУ. Решение об отстранении принял президент Владимир Зеленский.

Следователи ГБР также выясняют, кто готовил заявление собрания судей КСУ по этой ситуации. Кроме того, суд разрешил правоохранителям иметь доступ к внутренней документации суда, в том числе к протоколам и стенограммам заседаний.

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Кризис вокруг Конституционного суда: