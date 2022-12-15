В Генштабе однозначно ответили насчет возможного "праздничного перемирия"

Алексей Громов объяснил, когда будет полное прекращение огня со стороны Украины.

В Генштабе ВСУ оценили вероятность новогоднего перемирия / 14 ОМБр Романа Великого

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прокомментировали вероятность так называемого "праздничного прекращения огня".

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает Укринформ.

Полное прекращение огня со стороны Украины будет только тогда, когда на украинской земле не останется ни одного оккупанта, подчеркнул он на брифинге представителей Сил безопасности и обороны относительно оперативной информации на фронте российско-украинской войны и ситуации в сфере безопасности в Украине, отвечая на вопрос о вероятности временного прекращения огня на новогодние праздники.

"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", - отметил Громов.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия всё равно не сможет выиграть эту войну и призвали страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

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