В Госстате назвали уровень безработицы в Украине

Госттат обнародовал данные по безработице / Вконтакте

В третьем квартале нынешнего года уровень безработицы в Украине вырос до 9,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в четверг, 24 декабря.

В частности, в III квартале 2020 года уровень безработицы среди людей в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а среди людей трудоспособного возраста - 9,9%. При этом в 2019 году уровень безработицы среди людей в возрасте 15-70 лет составил 8,2%, а среди людей трудоспособного возраста - 8,6%.

В то же время количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2020 года составило 15,9 млн человек, трудоспособного возраста – 15,2 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет и трудоспособного возраста - 1,7 млн человек соответственно.

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Тогда как в 2019 году количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,6 млн человек, трудоспособного возраста - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет и трудоспособного возраста - 1,5 млн человек соответственно.

Наконец, в III квартале 2020 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 56,1%, трудоспособного возраста - 65,4%, а в 2019 году уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет был на уровне 58,2%, трудоспособного возраста - 67,6%.