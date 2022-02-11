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В ГПСУ подтвердили, что Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей

11 февраля 2022, 11:50
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Ранее РФ закрыла с 13 по 19 февраля обширные районы Азовского и Черного морей якобы в связи с учениями, предусматривающими ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Черное море, корабль
РФ объявила о военных учениях в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля / Коллаж pixabay, Минобороны РФ

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что Россия отменила блокаду Черного и Азовского морей.

Как пишет РБК-Украина, на вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".

Отметим, ранее руководитель организации Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил в Facebook, что Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений.

"В 16:43 10.02.2022 управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", — написал Клименко.

При этом он уточнил, что учения в Черном море не прекращены, а значит, и запретные зоны там остались.

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"Что касается блокирования судоходства в Черном море, то пока ситуация остается без изменений. Порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, порты Азова — 5%. Итого — это почти половина всего экспорта Украины", — отметил Клименко.

Фото Facebook Andrii Klymenko

Россия перекрыла судоходство в Черном и Азовском морях

Российская Федерация объявила о военных учениях в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. В Морской охране Госпогранслужбы Украины сообщили, что россияне полностью перекрыли проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

Проведение военных учений РФ значительно осложняет проход кораблей в порты Украины, поскольку доступной для движения судов остается только полоса территориальных вод украинского государства.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должна была бы дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях. По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

МИД Украины выразил решительный протест России, заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обеих морях.

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