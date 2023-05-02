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В ГУР создали флотилию дронов и показали уничтожение техники оккупантов России

Андрей Ганчук
2 мая 2023, 09:46 обновлено 2 мая, 09:53
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Воины Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и освобождать свою землю, отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
ГУР, войска РФ
Дроны военной разведки Украины уничтожают вражескую технику войск РФ / Скриншот видео пресс-службы ГУР

Военная разведка создала собственную "флотилию" ударных дронов, которая уничтожает технику оккупационных войск агрессора России. Результаты работы дронов-камикадзе можно увидеть уже сегодня. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, специальное подразделение Крылья еще в январе текущего года анонсировало появление своей собственной "флотилии" FPV дронов-камикадзе. Дроны уже в работе и применяются в ходе реализации боевых задач.

В частности, военная разведка опубликовала видео, на котором можно увидеть сокрушение бронемашины российских оккупантов, которую захватчики спрятали на одной из участков фронта.

видео дня

"Уничтожаем захватчиков и освобождаем нашу землю", - подчеркнули в Главном управлении разведки.

Удар дрона ГУР по бронемашине оккупантов России

Результат удара дрона ГУР по вражеской военной технике
Результат удара дрона ГУР по вражеской военной технике / Пресс-служба ГУР

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ готовятся провести контрнаступление, чтобы освободить свои территории. Украинская армия будет возвращать и Крым. Успех военной операции Киева, по словам Зеленского, зависит от военной поддержки Запада.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина ставит перед собой задачу освобождения всех оккупированных территорий. По его словам, уже в ближайшее время появятся результаты анонсированного контрнаступления ВСУ.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив считает, что Украина способна освободить Крым, если ВСУ подойдут к Азовскому побережью и разрушат Крымский мост. При таком сценарии оккупанты окажутся в оперативном окружении и вынуждены будут сдаваться. Тогда украинским войскам не понадобится даже заходить на Крымский полуостров.

Война России против Украины:

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