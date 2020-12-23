В Харькове мужчина набил на лбу татуировку "Кернес жив"

Житель Харькова набил себе татуировку "Кернес жив" / скриншот из видео

Харьковчанин Евгений Ивашко набил себе на лице (чуть выше правой брови) татуировку с надписью "Кернес жив".

Видео процесса мужчина опубликовал на своей странице в сервисе Tik Tok. По словам Ивашко, на татуировку он решился в память о недавно ушедшем из жизни многолетнем мэре Харькова Геннадии Кернесе.

Читайте такжеДобкин рассказал о своих извинениях перед Кернесом

Геннадий Кернес - что было ранее: