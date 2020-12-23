В Харькове мужчина набил на лбу татуировку "Кернес жив"

Мужчина решил экстравагантным образом увековечить память о недавно умершем мэре Харькова
Харьковчанин Евгений Ивашко набил себе на лице (чуть выше правой брови) татуировку с надписью "Кернес жив".
Видео процесса мужчина опубликовал на своей странице в сервисе Tik Tok. По словам Ивашко, на татуировку он решился в память о недавно ушедшем из жизни многолетнем мэре Харькова Геннадии Кернесе.
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Геннадий Кернес - что было ранее:
- Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в клинике Шарите в Берлине, где политик проходил лечение от последствий COVID-19. О смерти Кернеса сообщил его друг Павел Фукс.
- По словам Фукса, состояние здоровья Кернеса улучшалось, но все изменилось после того, как у мэра отказали почки.
- В связи со смертью Геннадия Кернеса его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов. В городе состоятся досрочные выборы мэра, которые должна назначить Верховная Рада.
- Во вторник, 23 декабря, в Харькове проходят траурные мероприятия и прощание с городским головой Геннадием Кернесом. Рано утром состоялось отпевание в Благовещенском соборе. С 9:00 до 13:00 в Оперном театре продлится церемония прощания.
Автор: Дмитрий Видоменко