В Харькове семейные разборки закончились избиением патрульного (фото)

Злоумышленник бил полицейского по голове и лицу / фото Нацполиция

В Харькове мужчина избил сотрудника патрульной полиции, который приехал на вызов о домашнем насилии. Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел вчера, 22 сентября. Сотрудники полиции в пешем патруле прибыли на вызов о семейной ссоре. В ходе документирования правонарушения, на них напал 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия оказал сопротивление и умышленно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и в лицо", – рассказали в полиции.

Сейчас нападавшему готовят подозрение за насилие в отношении работника правоохранительного органа, и решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно судим.

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Ранее в Сеть просочилось видео, как запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя. Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

"Лесю даешь?", – спрашивал один из полицейских, имея в виду купюру в 200 гривен. Сам нарушитель не совсем понял полицейских, на что получил в ответ своеобразный урок по литературе: "Лесю Украинку учил в школе?". Тогда он и догадался, что правоохранители просили взятку.