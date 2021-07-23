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В Харькове женщине врачи без предупреждения ампутировали грудь

23 июля 2021, 07:28
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Врачи должны были взять кусочек ткани для гистологической проверки. Но после наркоза женщина проснулась без одной молочной железы.

Пациентке обещали провести реконструкцию молочной железы за бюджетные деньги, но так этого и не сделали / скриншот

Жительница Харькова очнулась после наркоза без одной молочной железы, хотя врач должен был лишь извлечь маленький кусочек ткани, чтобы отправить на гистологию и проверить на наличие рака.

Пострадавшая Елена Карманова рассказала, что операция была проведена еще три года назад – в 2018 году, передает Украина 24. Тогда врачи заподозрили у нее злокачественную опухоль. Чтобы определиться с диагнозом, ей предложили пройти несложную операцию по извлечению кусочка ткани молочной железы для гистологической проверки.

"Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое", – рассказала Елена.

По словам женщины, она не подписывала письменное согласие на такую операцию. Через несколько месяцев после ампутации в институте в письменной форме ей пообещали, что проведут реконструкцию молочной железы за бюджетные деньги. Ориентировочным временем ее проведения якобы был назван февраль 2019 года, но до сих пор операция так и не состоялась.

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В самом медучреждении утверждают, что пациентка получила четко поставленный диагноз, которому она до сих пор не верит.

"Есть диагноз, четко поставленный, она в это дело не верит. О чем здесь можно говорить", — заявил журналистам хирург-онколог, директор института Николай Красносельский.

Он утверждает, что договоренности о том, что врач лишь возьмет биоматериал на гистологию, не было. При проведении операции по удалению молочной железы, единственной ошибкой якобы было то, что хирург не сделал об этом официальной записи.

"Виноват он в одном — не сделал официальной записи", – отметил Красносельский.

Читайте такжеВ Хмельницком мужчине по ошибке удалили глаз вместо опухолиОн также утверждает, что никакого обещания о бесплатной реконструкции груди пациентке предоставлено не было.

Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами. Между тем Елена Карманова намерена через суд получить и возмещение морального ущерба – 5 миллионов гривен. За эти деньги женщина надеется поставить имплант груди.

Как сообщал Главред, в Киеве акушер-гинеколог частной клиники допустил серьезную ошибку во время операции. Инцидент произошел еще в августе 2019 года.

Женщина попала в частную клинику на 41-й неделе беременности. Во время кесарева сечения пациентка получила повреждение. Оно привело к осложнениям после операции, в итоге женщине пришлось удалить матку.

новости Харькова онкология рак груди
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