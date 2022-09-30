В Херсоне ударом ВСУ уничтожен заместитель гауляйтера из ФСБ

Алексей Катериничев уничтожен в Херсоне / УНИАН/csoor.organizations.mchs.gov.ru

В Херсоне, захваченном российскими оккупантами, в результате удара Вооруженных сил Украины уничтожен "первый заместитель главы" оккупационной ВГА по вопросам безопасности Алексей Катериничев.

Как сообщают росСМИ, Катериничев был назначен оккупантами около месяца назад "первым заместителем главы военно-гражданской администрации" по безопасности.

Отмечается, что офицер-рашист был ликвидирован в результате обстрела.

Согласно официальной информации, в последнее время Катериничев проходил службу на различных должностях в ФСБ.

Как уточняют его сослуживцы, Катериничев также участвовал в карательных операциях РФ на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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