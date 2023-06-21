УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

Анна Ярославская
21 июня 2023, 06:46 обновлено 21 июня, 06:59
81
Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности и об угрозе применения РФ иранских ударных беспилотников типа "Shahed".
Дым, дроны шахеды
Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине прозвучали взрывы / pixabay.com, Telegram

В ночь на 21 июня в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных и дроновых атак. В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Воздушная тревога была объявлена после 1:22 ночи. В Воздушных силах ВСУ в Telegram сообщалось о движении ударных дронов типа "Шахед" в Сумской, Черкасской, Кировоградской областях. На Киевщине была угроза применения "Шахедов", в Винницкой, Житомирской, Тернопольской областях - риск ракетно-дроновой атаки российских оккупантов, а в Черновицкой, Ровенской и Хмельницкой областях - ракетная опасность.

Взрывы в Хмельницкой области

Жители Хмельницкой области слышали взрывы около пяти часов утра. Возможно это была работа сил ПВО. Взрывы также подтвердили и местные чиновники.

видео дня

"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении Telegram-канала Хмельницкой областной военной администрации.

Незадолго до этого в командовании ВС заявили, что в Тернопольской области есть ракетная опасность, а также существует угроза применения РФ иранских ударных беспилотников типа "Shahed".

Где именно в Хмельницкой области прозвучали взрывы, местные власти не уточняют.

Добавим, что в 05:22 тревога в Хмельницкой области уже была отменена.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба ВСУ, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине.

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных БПЛА "Shahed".

Воздушные атаки по Украине

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет и ударных БПЛА. Взрывы прогремели во Львове, Запорожье, Киеве. В столице работали силы ПВО, во Львове был "прилет".

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты нанесли удар иранскими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

В ночь на понедельник, 19 июня, российская оккупационная армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе и ракетами. В восточных и южных областях объявляли воздушную тревогу. В Одесской области были слышны взрывы, работала ПВО.

Противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

Другие новости:

война в Украине Хмельницкая область новости Украины новости Украины и мира взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:46 Украина
Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:25 Украина
Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

22:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:07

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"

07:05

Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

06:46

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:29

Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

06:05

Counter-Strike по-украински: почему видео уничтожения оккупантов - это хорошомнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:00

Какой сегодня праздник 21 июня: кого нужно поздравить в этот день

02:35

Во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню - Бабин

02:05

"Зайка, прости": муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой

01:35

5 удивительных вещей, которые существуют только в США

Реклама
00:10

"Украину ждут тяжелые сражения": в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

20 июня, вторник
23:40

"Ты - тварь": визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак

23:25

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:18

Волочкова устроила истерику: дочь балерины не позвала ее на выпускнойВидео

23:06

"Да надоело, е-мое!": Галкин жестко раскритиковал "незаменимость" Пугачевой

22:41

Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

22:28

Как правильно – "паперовий стакан" или "паперова склянка": Авраменко удивил ответом

22:27

Что лучше - листовой или гранулированный чай: как сделать правильный выбор

22:15

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливниВидео

21:57

Нежные дедушкины объятия: старшая дочь Уиллиса показала первое фото с внучкой

21:48

На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

Реклама
20:58

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

20:53

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:50

Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысячВидео

20:10

Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делатьВидео

19:49

Бесстрашные авантюристы: четыре знака, которые не боятся рисковатьВидео

19:37

Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

19:20

Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружиемнение

19:15

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:13

"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогнозВидео

18:32

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

18:30

Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"Видео

18:11

Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

18:05

"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

17:49

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

17:37

Как сделать фантастические котлеты с аппетитной корочкой: безумный трюк сведет с ума

17:30

Как спать во время жары: лучшие позы, пижамы и другие хитрости

17:15

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС: Буданов заявил о самом страшномВидео

16:48

Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:43

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

16:40

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дниВидео

Реклама
16:36

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

16:30

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - КочетковВидео

16:10

РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

15:48

Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

15:45

Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожаяВидео

15:43

"Угроза есть всегда": в ГУР раскрыли риски применения Россией ядерного оружия

15:18

Нужна крышка и полотенце: женщина показала невероятный лайфхак для уборкиВидео

15:18

Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал, от чего зависит решение Альянса

15:05

Женщина натерла лицо яйцом и показала, какую проблему это помогло решитьВидео

14:56

Они были на каждом столе: такие бутерброды из 90-х сметали со стола за минуту - рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять