В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности и об угрозе применения РФ иранских ударных беспилотников типа "Shahed".

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Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине прозвучали взрывы / pixabay.com, Telegram

В ночь на 21 июня в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных и дроновых атак. В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Воздушная тревога была объявлена после 1:22 ночи. В Воздушных силах ВСУ в Telegram сообщалось о движении ударных дронов типа "Шахед" в Сумской, Черкасской, Кировоградской областях. На Киевщине была угроза применения "Шахедов", в Винницкой, Житомирской, Тернопольской областях - риск ракетно-дроновой атаки российских оккупантов, а в Черновицкой, Ровенской и Хмельницкой областях - ракетная опасность.

Взрывы в Хмельницкой области

Жители Хмельницкой области слышали взрывы около пяти часов утра. Возможно это была работа сил ПВО. Взрывы также подтвердили и местные чиновники.

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"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении Telegram-канала Хмельницкой областной военной администрации.

Незадолго до этого в командовании ВС заявили, что в Тернопольской области есть ракетная опасность, а также существует угроза применения РФ иранских ударных беспилотников типа "Shahed".

Где именно в Хмельницкой области прозвучали взрывы, местные власти не уточняют.

Добавим, что в 05:22 тревога в Хмельницкой области уже была отменена.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба ВСУ, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине.

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 33 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed", 7 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 1 крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных БПЛА "Shahed".

Воздушные атаки по Украине

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет и ударных БПЛА. Взрывы прогремели во Львове, Запорожье, Киеве. В столице работали силы ПВО, во Львове был "прилет".

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты нанесли удар иранскими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

В ночь на понедельник, 19 июня, российская оккупационная армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе и ракетами. В восточных и южных областях объявляли воздушную тревогу. В Одесской области были слышны взрывы, работала ПВО.

Противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

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