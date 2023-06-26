В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

Некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как способ оправдывать в будущем неудачи россиян в Украине.

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Боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: скриншот, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Попытка военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его наемников 23-24 июня, по-видимому, не оказала существенного влияния на способность российских войск проводить операции тактического уровня в Украине. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным украинских и российских источников, боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом оккупанты также предприняли попытки ряда наземных атак в районе Бахмута.

При этом, эксперты ISW отмечают, что некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как способ оправдывать в будущем неудачи россиян в Украине и любые продвижения украинских войск на южном и восточном направлениях.

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Как пишут аналитики, украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

Российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь международную границу в Сумской области.

Кроме того, оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки в районе Сватово, Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

Российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой и Запорожской областей.

Российские источники утверждают, что украинские силы удерживают позиции у Антоновского моста в Херсонской области.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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