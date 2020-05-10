В Ивано-Франковской области еврейская община возмущена притеснениями полиции

Еврейская община не хочет обнародовать свои адреса и телефоны / Фото: УНИАН

Директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский заявил, что полиция Ивано-Франковской области требует у еврейской общины Коломыи персональную информацию о ее сторонниках.

В Facebook он сообщил, что правоохранительные структуры требуют от главы еврейской общины Коломыи Якова Залищикера копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, а также список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи.

"Глава общины культурно ответил полиции, что устав есть в госреестре, что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел", — написал Долинский.

К сообщению Долинский прикрепил фото письма полиции, чтобы доказать озвученные факты.

Напомним, Национальная полиция Киевской области задержала банду "оборотней в погонах", члены которой занималась похищением людей и вымогательством денег.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции. Их обвиняют в пытках 18-летнего парня - так копы выбивали признание в совершении преступления, к которому пострадавший не имел отношения.