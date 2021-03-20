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В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2

20 марта 2021, 18:33
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Запуск Северного потока-2 грозит Украине новым витком агрессии России, сказала Ольга Стефанишина.

Северный поток-2
Северный поток-2 вряд ли будет достроен - Стефанишина / Reuters

США и Германия ведут переговоры по вопросам реализации проекта Северный поток-2 и санкций. Однако ситуация с российским энергетическим проектом находится на последней стадии, так как введение ограничений поддержал американский Конгресс. Украина не намерена менять свою безопасность и территориальную целостность на деньги, сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию Укринформ.

В частности, комментируя публикацию в немецкой газете Handelsblatt о том, что правительство ФРГ якобы предлагает администрации Байдена поддержать инвестициями Украину в обмен на возможность завершения строительства СП-2, она сказала, что уже ознакомилась с данной информацией. Берлин и Вашингтон проводят переговоры по газопроводу, однако Конгресс уже проголосовал за ограничения против проекта. Вопрос в скором времени будет решен.

"Я тоже ознакомилась с этой информацией... Мы знаем, что ведутся переговоры между Германией и США по реализации проекта газопровода и санкций. Хочу напомнить, что эти санкции уже проголосованы Конгрессом Соединенных Штатов, следовательно, этот вопрос уже на завершающей стадии", - сказала Стефанишина.Читайте такжеСМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2

Также она добавила, что Украина в любом случае не согласится с такой сделкой. Проект Северный поток-2 может нанести урон не только по энергетической политике, но и приведет к усилению агрессии Москвы в отношении Киева.

"Что касается Украины, то у нас очень простое понимание ситуации: безопасность, территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро. И мы понимаем, что запуск этого проекта, безусловно, открывает РФ двери для полноценной агрессии на нашу территорию и создает благоприятные условия для подрыва имиджа Украины как надежного энергетического партнера. Мы считаем это частью большой гибридной войны РФ", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Украина и проект Северный поток-2

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