В Кабмине оценили шансы того, что Путин присоединит ОРДЛО к РФ

Присоединение ОРДЛО не выгодно России, считает Резников / Фото УНИАН

Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что не верит, что Россия осмелится принять оккупированные территории Донбасса в свой состав.

При этом Кремлю выгодно продолжать и дальше развивать там "совок" и одновременно показывать своему электорату, что якобы на Донбассе есть такие настроения. Об этом Резников сказал в интервью изданию Obozrevatel.

Вице-премьер считает, что присоединение отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не выгодно России.

"Они уже сами страдают от этой оккупации, потому что в России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год", - рассказал он.

Резников считает, что Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике.

"Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", - добавил вице-премьер-министр.

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Напомним: