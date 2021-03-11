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В Кабмине оценили шансы того, что Путин присоединит ОРДЛО к РФ

11 марта 2021, 08:11
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Россия сама страдает от оккупации отдельных территорий Донбасса. Кремль хочет отдать Украине ОРДЛО, но пытается сделать это на своих условиях.

Донбасс
Присоединение ОРДЛО не выгодно России, считает Резников / Фото УНИАН

Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что не верит, что Россия осмелится принять оккупированные территории Донбасса в свой состав.

При этом Кремлю выгодно продолжать и дальше развивать там "совок" и одновременно показывать своему электорату, что якобы на Донбассе есть такие настроения. Об этом Резников сказал в интервью изданию Obozrevatel.

Вице-премьер считает, что присоединение отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не выгодно России.

"Они уже сами страдают от этой оккупации, потому что в России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год", - рассказал он.

Резников считает, что Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике.

"Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", - добавил вице-премьер-министр.

Читайте такжеАрестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину

Напомним:

  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса.
  • Постпред Украины в ООН Сергей Кислица объяснил, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России.
  • Президент РФ Владимир Путин оценил перспективу присоединения оккупированных Россией районов Донбасса. По его словам, этот вопрос "важный и сложный".
  • Ранее внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что подготовленный Украиной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы – это "золотой мост" для России, чтобы уйти с Донбасса, но президент РФ Владимир Путин уперто не предпринимает никаких мер.
  • Также Арестович рассказал, что Украина предложила России несколько путей достижения компромисса по Донбассу. По его словам, есть и самый "ходовой" вариант.

война на Донбассе ОРДЛО новости Украины Алексей Резников
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