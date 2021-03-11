В Кабмине оценили шансы того, что Путин присоединит ОРДЛО к РФ

Россия сама страдает от оккупации отдельных территорий Донбасса. Кремль хочет отдать Украине ОРДЛО, но пытается сделать это на своих условиях.
Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что не верит, что Россия осмелится принять оккупированные территории Донбасса в свой состав.
При этом Кремлю выгодно продолжать и дальше развивать там "совок" и одновременно показывать своему электорату, что якобы на Донбассе есть такие настроения. Об этом Резников сказал в интервью изданию Obozrevatel.
Вице-премьер считает, что присоединение отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не выгодно России.
"Они уже сами страдают от этой оккупации, потому что в России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год", - рассказал он.
Резников считает, что Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике.
"Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", - добавил вице-премьер-министр.
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Напомним:
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса.
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица объяснил, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России.
- Президент РФ Владимир Путин оценил перспективу присоединения оккупированных Россией районов Донбасса. По его словам, этот вопрос "важный и сложный".
- Ранее внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что подготовленный Украиной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы – это "золотой мост" для России, чтобы уйти с Донбасса, но президент РФ Владимир Путин уперто не предпринимает никаких мер.
- Также Арестович рассказал, что Украина предложила России несколько путей достижения компромисса по Донбассу. По его словам, есть и самый "ходовой" вариант.