В Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина

Ситуацию с работой учебных заведений обрисовал и.о. министра образования Сергей Шкарлет.
Оранжевый уровень ограничений в рамках коронавирусного карантина означает, что детские сады и школы продолжают работать в обычном режиме.
Об этом в рамках заседания Кабмина заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, для школ и вузов установлены ограничение ‒ не более 20 человек в классе или аудитории.
"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", ‒ заявил Шкарлет.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Врач Марина Маменко считает, что Украине грозит тотальный локдаун сроком на 2-3 недели. По ее мнению, властям следует запретить работу общественного транспорта, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что в стране нужно ввести двухнедельный карантин, предусматривающий запреты массовых мероприятий на Новый год и Рождество.
- На территории Украины действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
Автор: Дмитрий Видоменко