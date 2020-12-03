В Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина

В Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ / УНИАН

Оранжевый уровень ограничений в рамках коронавирусного карантина означает, что детские сады и школы продолжают работать в обычном режиме.

Об этом в рамках заседания Кабмина заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, для школ и вузов установлены ограничение ‒ не более 20 человек в классе или аудитории.

"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", ‒ заявил Шкарлет.

Читайте такжеЗакрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна

Напомним, ранее Главред сообщал: