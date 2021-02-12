В КГГА определились, когда школы и садики вновь откроют свои двери

Образовательные учреждения проверили на наличие отопления, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15.
Уже с понедельника, 15 февраля, школы и детские садики города Киева возобновят свою работу. Такое решение сегодня утвердили киевский власти.
Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре вместо снегопадов установится морозная погода без осадков и это позволяет вернуть детей в учебные учреждения, сообщает сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.
Закрытие школ из-за непогоды - о чем шла речь ранее:
- Напомним, из-за непогоды столичные власти приняли решение закрыть школы и садики 11 и 12 февраля.
- Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и засчитать родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.
- В КГГА заявили, что прекращение очного обучения станет реальной разгрузкой столичных автодорог.
- В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.