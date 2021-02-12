В КГГА определились, когда школы и садики вновь откроют свои двери

Школы и детссады Киева возобновят работу с 15 февраля / УНИАН

Уже с понедельника, 15 февраля, школы и детские садики города Киева возобновят свою работу. Такое решение сегодня утвердили киевский власти.

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре вместо снегопадов установится морозная погода без осадков и это позволяет вернуть детей в учебные учреждения, сообщает сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.

Закрытие школ из-за непогоды - о чем шла речь ранее: