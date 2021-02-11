Украину накрыли новые снегопады: какие дороги попали в снежный плен

Ограничено движение на ряде дорог из-за ухудшения погоды.
В Украине ввели ограничения на автомобильных дорогах в связи с ухудшением погодных условий.
Как сообщили в государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор), ограничено движение на ряде дорог Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за снегопада.
Львовская область
- с 8:30 11 февраля ограничено движения большегрузного транспорта на дороге H-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов (км 395-439).
Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, во Львовской области из-за снегопада ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на семи трассах:
- М-06 Киев - Чоп (Гамалеевка – Николаев);
- М-09 Тернополь - Львов – Рава-Русская;
- М-10 Киев – Краковец;
- М-11 Львов – Шегини;
- Н-13 Львов - Самбор – Ужгород;
- Н-17 Львов - Радехов – Луцк;
- Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград – Жолква.
Ивано-Франковская область
- с 8:00 введены аналогичные ограничения на той же дороге на отрезке г. Рогатин - граница Львовской области.
Закарпатская область
- с 6:15 ограничено движение грузовиков на автодороге Киев - Чоп (км 702-774).
Черкасская область
- с 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Киев-Одесса;
- на а/д Р-01 Киев-Знаменка;
- на а/д Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) - г. Мариуполь в пределах области.
Ровненская область
- с 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Киев - Чоп - в пределах области.
Киев
- с 7:00 11.02.2021 продолжают действовать ограничения движения на въезд в г. Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков,
- М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка,
- Н-08 Борисполь-Мариуполь.
Пресс-служба Укравтодора отметила, что интенсивный снегопад накрыл все правобережье страны.
"До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха от -1 до -7°С. Снег с дождем в Черновицкой и Закарпатской областях с образованием гололеда на покрытии", - сказано в сообщении.
Как работают аэропорты и железнодорожный транспорт
Международный аэропорт Одесса из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов.
Как сообщили в аэропорту, задерживается ожидавшийся утром самолет компании Turkish Airlines из Стамбула.
Также уже известно, что прибудет с опозданием борт SkyUp из Шарм-эль-Шейха (Египет), посадка которого запланирована на 13:10.
Расписание остальных рейсов пока остается без изменения.
В свою очередь в Укрзализныце уточнили, что работы по уборке снега продолжаются в круглосуточном режиме.
В работах по ликвидации последствий непогоды было задействовано более 4,3 тысяч железнодорожников, также работало 27 снегоочистительных поездов.
Наибольшая толщина толщина снежного покрова наблюдалась в Гребенке - 50 см, Киеве - 35 см, Львове, Конотопе и Шепетовке - по 25 см.
Когда и где ждать нового удара стихии
Синоптики предупреждают об осложнении погоды на большей части Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Сегодня сложные погодные условия: во всей стране, кроме юго-востока, временами снег и мокрый снег, на Закарпатье, в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки", - говорится в сообщении.
В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 метров в секунду, в западной части порывы 15-20 метров в секунду, метели.
Читайте такжеВ Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозовТемпература в северных и большинстве западных областей 0-5° мороза; на остальной территории 1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14° тепла.
В Киевской области значительный снег, по области местами с дождем, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области 0-5° мороза, в Киеве 2-4° мороза.
Когда ждать новых снегопадов и сильных морозов:
- Осадки в Украине почти прекратятся только с воскресенья-понедельника, 14-15 февраля. А уже с 13 февраля на всю территорию страны распространятся морозы. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
- "С понедельника-вторника морозы в западных, северных и центральных областях в ночные часы будут достигать 20-26 градусов Цельсия. Дневная температура также будет 10-15 градусов мороза. На юге и востоке морозы будут немного меньше – 10-15, 13-18 градусов", - сказала синоптик.
- Также синоптик отметила, что в четверг и пятницу, 11-12 февраля, морозы и значительные снегопады будут в западных, северных (в частности, в Киеве) и некоторых центральных областях.