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Украину накрыли новые снегопады: какие дороги попали в снежный плен

11 февраля 2021, 11:50
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Ограничено движение на ряде дорог из-за ухудшения погоды.

погода, снег
Украину накрыли новые снегопады / УНИАН

В Украине ввели ограничения на автомобильных дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили в государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор), ограничено движение на ряде дорог Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за снегопада.

Львовская область

  • с 8:30 11 февраля ограничено движения большегрузного транспорта на дороге H-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов (км 395-439).

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, во Львовской области из-за снегопада ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на семи трассах:

  • М-06 Киев - Чоп (Гамалеевка – Николаев);
  • М-09 Тернополь - Львов – Рава-Русская;
  • М-10 Киев – Краковец;
  • М-11 Львов – Шегини;
  • Н-13 Львов - Самбор – Ужгород;
  • Н-17 Львов - Радехов – Луцк;
  • Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград – Жолква.

Ивано-Франковская область

  • с 8:00 введены аналогичные ограничения на той же дороге на отрезке г. Рогатин - граница Львовской области.

Закарпатская область

  • с 6:15 ограничено движение грузовиков на автодороге Киев - Чоп (км 702-774).

Черкасская область

  • с 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Киев-Одесса;
  • на а/д Р-01 Киев-Знаменка;
  • на а/д Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) - г. Мариуполь в пределах области.

Ровненская область

  • с 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Киев - Чоп - в пределах области.

Киев

  • с 7:00 11.02.2021 продолжают действовать ограничения движения на въезд в г. Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков,
  • М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка,
  • Н-08 Борисполь-Мариуполь.

Пресс-служба Укравтодора отметила, что интенсивный снегопад накрыл все правобережье страны.

"До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха от -1 до -7°С. Снег с дождем в Черновицкой и Закарпатской областях с образованием гололеда на покрытии", - сказано в сообщении.

Как работают аэропорты и железнодорожный транспорт

Международный аэропорт Одесса из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов.

Как сообщили в аэропорту, задерживается ожидавшийся утром самолет компании Turkish Airlines из Стамбула.

Также уже известно, что прибудет с опозданием борт SkyUp из Шарм-эль-Шейха (Египет), посадка которого запланирована на 13:10.

Расписание остальных рейсов пока остается без изменения.

В свою очередь в Укрзализныце уточнили, что работы по уборке снега продолжаются в круглосуточном режиме.

В работах по ликвидации последствий непогоды было задействовано более 4,3 тысяч железнодорожников, также работало 27 снегоочистительных поездов.

поезд, укрзализныця
/ facebook.com/Ukrzaliznytsia

Наибольшая толщина толщина снежного покрова наблюдалась в Гребенке - 50 см, Киеве - 35 см, Львове, Конотопе и Шепетовке - по 25 см.

Когда и где ждать нового удара стихии

Синоптики предупреждают об осложнении погоды на большей части Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Сегодня сложные погодные условия: во всей стране, кроме юго-востока, временами снег и мокрый снег, на Закарпатье, в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки", - говорится в сообщении.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 метров в секунду, в западной части порывы 15-20 метров в секунду, метели.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозовТемпература в северных и большинстве западных областей 0-5° мороза; на остальной территории 1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14° тепла.

В Киевской области значительный снег, по области местами с дождем, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области 0-5° мороза, в Киеве 2-4° мороза.

Когда ждать новых снегопадов и сильных морозов:

  • Осадки в Украине почти прекратятся только с воскресенья-понедельника, 14-15 февраля. А уже с 13 февраля на всю территорию страны распространятся морозы. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
  • "С понедельника-вторника морозы в западных, северных и центральных областях в ночные часы будут достигать 20-26 градусов Цельсия. Дневная температура также будет 10-15 градусов мороза. На юге и востоке морозы будут немного меньше – 10-15, 13-18 градусов", - сказала синоптик.
  • Также синоптик отметила, что в четверг и пятницу, 11-12 февраля, морозы и значительные снегопады будут в западных, северных (в частности, в Киеве) и некоторых центральных областях.
погода мокрый снег новости Украины
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