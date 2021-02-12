В Минобразования предложили закрыть школы на замок из-за непогоды

В МОН отреагировали на сложные погодные условия и снижение температуры воздуха.
В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.
Как говорится в сообщении пресс-службы МОН, соответствующее письмо направлено руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.
"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в документе.
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Ранее заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко прокомментировал вопрос возобновления работы школ и детских садов в Киеве, закрытых из-за ухудшения погодных условий.
Он не исключил, что ограничения в работе школ и детсадов в Киеве могут продлить.
"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.
В Киеве закрыли школы и детсады:
- Напомним, из-за непогоды столичные власти приняли решение закрыть школы и садики 11 и 12 февраля.
- Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и засчитать родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.
- В КГГА заявили, что прекращение очного обучения станет реальной разгрузкой столичных автодорог.