В Минобразования предложили закрыть школы на замок из-за непогоды

Школы в Украине предложили перевести на онлайн-обучение / УНИАН

В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

Как говорится в сообщении пресс-службы МОН, соответствующее письмо направлено руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в документе.

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Ранее заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко прокомментировал вопрос возобновления работы школ и детских садов в Киеве, закрытых из-за ухудшения погодных условий.

Он не исключил, что ограничения в работе школ и детсадов в Киеве могут продлить.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.

В Киеве закрыли школы и детсады: