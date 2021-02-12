У Кличко назвали условие продления "снежного карантина" в школах и детсадах

Учебные заведения могут оставить закрытыми из-за резкого снижения температуры и коллапса на дорогах.
Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко прокомментировал вопрос возобновления работы школ и детских садов в Киеве, закрытых из-за ухудшения погодных условий.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, школы и детсады в Киеве планируют снова открыть с 15 февраля
"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - напомнил чиновник КГГА.
В то же время он не исключил, что ограничения в работе школ и детсадов в Киеве могут продлить.
"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.
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В Киеве закрыли школы и детсады:
- Напомним, из-за непогоды столичные власти приняли решение закрыть школы и садики 11 и 12 февраля.
- Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и засчитать родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.
- В КГГА заявили, что прекращение очного обучения станет реальной разгрузкой столичных автодорог.