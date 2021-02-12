У Кличко назвали условие продления "снежного карантина" в школах и детсадах

В Киеве из-за снегопада закрыли школы и детсады / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко прокомментировал вопрос возобновления работы школ и детских садов в Киеве, закрытых из-за ухудшения погодных условий.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, школы и детсады в Киеве планируют снова открыть с 15 февраля

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - напомнил чиновник КГГА.

В то же время он не исключил, что ограничения в работе школ и детсадов в Киеве могут продлить.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.

Читайте такжеВ Киеве снег проломил гигантскую яму в асфальте на дороге

В Киеве закрыли школы и детсады: