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В Киев ограничивают въезд грузовиков: почему и на сколько

5 февраля 2021, 21:44

В Киевской городской администрации убедительно просят водителей отказаться от использования личного транспорта во время сильных снегопадов.

дороги, снег
В Киеве ограничивают движение грузовиков / dsns.gov.ua

В столице с начала недели, с понедельника, 8 февраля, ожидается существенное ухудшение погодных условий - из-за этого в Киеве будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта, пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - говорится в сообщении.

При этом киевские власти просят водителей не пользоваться личным авто в снегопады.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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