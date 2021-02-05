В Киев ограничивают въезд грузовиков: почему и на сколько

В Киеве ограничивают движение грузовиков / dsns.gov.ua

В столице с начала недели, с понедельника, 8 февраля, ожидается существенное ухудшение погодных условий - из-за этого в Киеве будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта, пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - говорится в сообщении.

При этом киевские власти просят водителей не пользоваться личным авто в снегопады.

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