В Киеве избили известного украинского телеведущего - новые подробности

Майклу Щуру брызнули в лицо из балончика с газом из-за замечаний о ПДР / скриншот

Основатель и ведущий Телебачення Торонто Майкл Щур (Роман Винтонив) рассказал, как продвигается расследование дела о его избиении, которое произошло в центре Киева 21 апреля.

Журналист написал в Facebook, что к нему изменилось отношение после того, как в полиции узнали, что он является представителем СМИ.

"Я не знаю, кому-либо еще из пострадавших в Шевченковском районе в этот вечер звонил начальник райотдела после написания заявления. Я не знаю, у кого из пострадавших был разговор с Антоном Геращенко (...) Я против "особого отношения". Мне очень неудобно из-за этого "особого отношения", - написал Щур.

Журналист добавил, что хотел бы, чтобы работала система и все были равны перед законом.

"Чтобы независимо от того, кто я - журналист, врач, министр, официант, курьер, архитектор, безработный, одинокая мама, бездомный, бабушка - чтобы система относилась к нам одинаково. А система не относится. Потому что, например, до того как система узнала, что я журналист, полиция не ехала два часа", - поделился Винтонив.

По его словам, после того как выяснилось, что он журналист, ему позвонил начальник райотдела и спросил, есть ли у него видео с камер наблюдения. Винтонив отправил ему видео, которое сам нашел в одном из офисов недалеко от места инцидента.

Через некоторое время журналист разговаривал с заместителем главы МВД Антоном Геращенко.

"И он сказал, что они работают. И уже есть результаты. Они уже даже нашли видео с камеры слежения. Я попросил его прислать. И он прислал мне мое видео (…) Господин Антон. Возможно, я делаю неправильно, что рассказываю о том, о чем мы говорили. И вы можете от меня требовать удалить этот пост. И вы можете сказать, что вы мне не говорили, что это видео нашли ли вы (то есть полиция). Когда я это все рассказываю, я преследую одну цель - показать, что система "намахивает" всех. Не только нас - граждан, которые приходят к ней с заявлениями. Но и вас - людей, которые управляют этой системой", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, 21 апреля в центре Киева избили украинского телеведущего Романа Винтонива, известного под псевдонимом Майкл Щур, из-за замечания о правилах дорожного движения.

Инцидент произошел около 13:50-13:55 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франка. По словам ведущего, он переходил дорогу по пешеходному переходу, но остановился, чтобы пропустить парней на самокатах, которые ехали по велодорожке.

Одному из них журналист крикнул, чтобы он пропускал пешеходов. Тот слез с самоката и между ними началась перепалка.

"Он вытащил баллончик с газом и забрызгал мне глаза, а затем сел на самокат и продолжил поездку. Я догнал его и стащил с самоката. Мы оба нормально упали", – отметил ведущий.

Щур добавил, что парень после всего еще и ударил его. Журналист написал заявление в полицию.

Напомним: