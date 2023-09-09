В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

В Киеве мужчина посреди улицы набросился на детей с ножом. Он ранил школьника, второй ребенок чудом уцелел. Об этом сообщает полиция Киева.
Это произошло на улице Милютенко. Мужчина с ножом подошел к двум мальчикам 10-ти и 11-ти лет. Они играли и пытались возвести палатку. Мужчина предложил помощь, но дети отказали ему.
Тогда мужчина набросился на детей и ударил ножом одного из мальчиков. У него ранение руки. Другому мальчику он разорвал футболку. После этого нападавший скрылся.
Известно, что раненого ребенка госпитализировали.
"В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. К розыску задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста. Неизвестному не понравилось, что дети разговаривали на украинском. Он начал тянуть девочку за волосы, а затем сбросил малолетнего мальчика с моста в канаву.
Также сообщалось, что на дочь украинской актрисы в Турции напала россиянка. Сумасшедшая россиянка набросилась на маленькую дочь украинской актрисы Светлицкой.
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