В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

Из-за нападения мужчины у ребенка ножевое ранение руки. Мальчика госпитализировали.

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В Киеве мужчина с ножом напал на детей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

В Киеве мужчина посреди улицы набросился на детей с ножом. Он ранил школьника, второй ребенок чудом уцелел. Об этом сообщает полиция Киева.

Это произошло на улице Милютенко. Мужчина с ножом подошел к двум мальчикам 10-ти и 11-ти лет. Они играли и пытались возвести палатку. Мужчина предложил помощь, но дети отказали ему.

Тогда мужчина набросился на детей и ударил ножом одного из мальчиков. У него ранение руки. Другому мальчику он разорвал футболку. После этого нападавший скрылся.

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Известно, что раненого ребенка госпитализировали.

"В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. К розыску задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

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