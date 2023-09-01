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В Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста

Алёна Воронина
1 сентября 2023, 22:22 обновлено 1 сентября, 22:22
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Неизвестному не понравилось, что дети разговаривали на украинском. Он начал тянуть девочку за волосы, а затем сбросил малолетнего мальчика с моста в канаву.
Дети, флаг Германии
В Германии мужчина напал на детей из Украины/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

В немецком городе Айнбак в Нижней Саксонии неизвестный напал на группу детей из Украины из-за того, что они разговаривали на украинском. В результате нападения правоохранители открыли дело по факту покушения на убийство 10-летнего мальчика.

Об этом сообщила прокуратура немецкого Геттингена. Отмечается, что нападение произошло 26 августа около 18:40 в городе Айнбак.

Несколько украинских детей находились в районе моста. Вдруг неизвестный мужчина начал выражать свое недовольство тем, что они разговаривали на украинском языке, и начал заставлять их говорить по-русски. После этого мужчина заявил, что якобы это Украина начала войну. В ведомстве не уточнили на каком именно языке говорил мужчина.

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После этого неизвестный схватил девочку за волосы у начал тянуть, а затем перебросил 10-летнего мальчика через перила моста в канаву. Ребенок во время падения ударился о железные балки, которые прикреплены к мосту. Мальчик получил травмы головы и левой ноги.

Когда 10-летний мальчик лежал в канаве, то нападавший еще и бросил по нему стеклянной бутылкой, которая ударилась о левое плечо пострадавшего. Далее мужчина скрылся с места происшествия.

В прокуратуре города Гетинген сообщили, что нападавшего, которому на вид около 40-45 лет, сейчас ищут. Было возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка, началось расследование.

Издание Die Welt сообщило, что генпрокурор считает нападение политически мотивированным. Также в издании уточнили, что нападавший разговаривал на русском языке.

Ранее сообщалось, что россиянин набросился на украинок в Турции. Россиянин сначала разбрасывал вещи украинок, которые отдыхают с детьми, а потом начал оскорблять их с использованием нецензурной лексики.

Напомним, россиянка с мужем в Таиланде набросились на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила пострадавший кусок пальца и напала на собаку.

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