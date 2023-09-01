В Украине обнародуют имена уклонистов и врачей, которые им помогали – Данилов

Сейчас в Украине во время проверок почти ежедневно выявляют факты подделки документов. Когда вина отдельных лиц будет доказана, их имена будут обнародованы.

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В Украине обнародуют имена уклонистов и врачей, которые им помогали, отметил Данилов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Результаты проверок военно-врачебных комиссий (ВВК) будут известны уже в течение нескольких следующих недель. Имена уклонистов и врачей, которые помогали им избежать призыва, будут обнародованы публично.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. Он отметил, что, как показала проверка, в почти 90% случаев врачи ставили уклонистам один и тот же диагноз.

"Всё это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден – нечего пугаться. Спокойно будет проведена документация, что вы находились в стационаре, до этого болели", – отметил секретарь СНБО.

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Он сообщил, что сейчас факты подделки документов выявляют ежедневно. При этом Данилов подчеркнул, что после того, как будет доказана вина этих лиц, их имена будут обнародованы.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все имена и фамилии всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь", – пояснил секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решения ВВК от 24 февраля 2022 года. Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку, сообщил президент Украины.

Ранее секретарь РБО Алексей Данилов рассказал, наберут ли в войска одномоментно 300 тысяч человек. Он отметил, что мобилизация в очередной раз продлена президентом и парламентом, поэтому каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по ней в Украине. Но потребности мгновенно набрать 300 тысяч человек в армию, по словам Данилова, нет.

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