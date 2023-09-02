РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине – Закревский

Путин потерпит неудачу, пытаясь повлиять на украинцев блэкаутами. Нам будет легче пережить возможные трудности из-за того, что морозы сместятся на февраль-март.

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РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине, говорит Закревски/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, nupp.edu.ua

Страна-агрессор Россия этой зимой может бить по энергетической инфраструктуре Украины более системно, пытаясь повлечь за собой блэкаут. Но одна причина не позволит российским оккупантам устроить апокалипсис – погода.

Украинцам может повезти с погодой, ведь сильные морозы могут сдвинуться на февраль-март, когда они уже не такие страшные. Такое мнение высказал председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский в интервью Главреду.

"Дело в том, что нам везет с погодой. Я не верю в морозы в начале и внутри зимы – всё сдвинулось на февраль-март. А это психологически легче. Апокалипсиса не будет по одной причине. Потому что когда даже в марте всё полностью замерзнет, то ты знаешь, что скоро апрель", – отметил Закревский. видео дня

Он подчеркнул, что именно поэтому российский диктатор Владимир Путин и оккупанты в целом потерпят неудачу в своих планах повлиять на украинцев блэкаутами. У них ничего не получится.

"Представьте, что вы идете не к проблемам, а в поход. Всё закончится, просто ваша задача – сделать свое пребывание на природе более комфортным", – дал совет украинцам председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины".

Также он дал совет, что стоит приобрести и иметь дома на случай ударов российских оккупантов по энергообъектам и исчезновения электричества.

"Из прошлогодних советов есть всего два – купить светодиодные гирлянды и по блоку батареек ААА, АА, чтобы их заряжать. Даже на дешевых батарейках они горят по 4-5 дней. В первые несколько часов с ними даже читать можно, а потом они работают как аварийное освещение. А если купить такую гирлянду с подключением к павербанку, то и на дольше хватит", – сказал Закревский.

Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Опасность блэкаутов зимой

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, чего ждать зимой – возможен ли длительный блэкаут и новые плановые отключения. Украина будет проходить предстоящий отопительный сезон с дефицитом электроэнергии, поэтому отключения света могут вернуться, считает эксперт.

Омельченко объяснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов. Он говорит, что на территориях прифронтовых или освобожденных ситуация с электроснабжением может осложниться.

Напомним, ранее Главред рассказывал, какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блэкаута. Прошлая зима, во время которой Россия ракетами обстреливала энергетическую систему Украины, выдалась очень сложной. Независимо от того, что будет в этом году, стоит подготовиться, если ситуация повторится.

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