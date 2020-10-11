В Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег

На Крещатике в Киеве мужчина поджег себя / Pixabay

Жуткое событие произошло в центре Киева на Крещатике - ночью в воскресенье, 11 октября, мужчина облил себя бензином и поджег. Со 100% ожогов тела он был госпитализирован в больницу.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Вартові Еспресо".

По информации, 49-летний мужчина совершил самосожжение около 3:30 часов ночи - он поджег себя на центральной улице столицы.

Случайные прохожие, ставшие свидетелями происходящего, пытались сбить с человека пламя.

Также стало известно, что мужчину, личность которого пока не установлена, госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.

В настоящее время мотивы суицида неизвестны.

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