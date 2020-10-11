В Киеве на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег

Мужчину, личность которого пока не установлена, госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.
Жуткое событие произошло в центре Киева на Крещатике - ночью в воскресенье, 11 октября, мужчина облил себя бензином и поджег. Со 100% ожогов тела он был госпитализирован в больницу.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Вартові Еспресо".
По информации, 49-летний мужчина совершил самосожжение около 3:30 часов ночи - он поджег себя на центральной улице столицы.
Случайные прохожие, ставшие свидетелями происходящего, пытались сбить с человека пламя.
Также стало известно, что мужчину, личность которого пока не установлена, госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.
В настоящее время мотивы суицида неизвестны.
Новости Киева – о чем сообщалось ранее:
- 6 октября в Подольском районе Киева, в доме №31 по проспекту Правды, после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее. Ребенок погиб.
- 17 сентября в Киеве в районе Академгородка возле озера нашли убитым 33-летнего мужчину, тело было изрезано и окровавлено.
Автор: Адриана Бубновская