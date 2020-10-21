В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ

В Киеве на Печерске повесился нацгвардеец, узнали журналисты / Скриншот

В Печерском районе Киева – на ул. Евгения Коновальца – на закинутой территории покончил с собой молодой боец Национальной гвардии.

Нацгвардеец повесился недалеко от воинской части Нацгвардии, говорится на странице Вартові еспресо в Facebook.

В сообщении отмечается, что погибшему бойцу было 22 года.

"...в Печерском районе солдат Национальной гвардии покончил жизнь самоубийством, а именно – повесился... Почему 22-летний мужчина прибегнул к суициду – должно установить следствие", – поделились в паблике.

В Киеве на Печерске повесился нацгвардеец, узнали журналисты / Скриншот