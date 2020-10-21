УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ

21 октября 2020, 15:59

В столице нацгвардеец свел счеты с жизнь недалеко от воинской части, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что в Киеве на Печерске повесился нацгвардеец – Новости Киева сегодня
В Киеве на Печерске повесился нацгвардеец, узнали журналисты / Скриншот

В Печерском районе Киева – на ул. Евгения Коновальца – на закинутой территории покончил с собой молодой боец Национальной гвардии.

Нацгвардеец повесился недалеко от воинской части Нацгвардии, говорится на странице Вартові еспресо в Facebook.

В сообщении отмечается, что погибшему бойцу было 22 года.

"...в Печерском районе солдат Национальной гвардии покончил жизнь самоубийством, а именно – повесился... Почему 22-летний мужчина прибегнул к суициду – должно установить следствие", – поделились в паблике.

Журналисты узнали, что в Киеве на Печерске повесился нацгвардеец – Новости Киева сегодня
В Киеве на Печерске повесился нацгвардеец, узнали журналисты / Скриншот
  • Справка. В Печерском районе Киева на ул. Евгения Коновальца находится воинская часть Нацгвардии 2260.
  • На странице в Facebook Військова частина 2260 Національної Гвардії України говорится, что на территории воинской части дислоцируется 22-я отдельная бригада по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
новости Киева Киев новости сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:34
Александр Стоянов лазил домой на 8 этаж по стене
16:20
Отмена второго тура местных выборов: обнародован официальный текст документа
16:12
"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном Видео
16:11
Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать невооруженным глазом
16:08
К чему снятся котята: разные значения сна Видео
Реклама
16:06
Актер озвучки тизерит что-то, связанное с The Last of Us
16:04
Академия Монстров 2020 - появились дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
16:00
Опрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция Видео
15:59
В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ
15:50
Похудение без диет и упражнений: названы 11 доказанных способов Видео
15:34
В Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах
15:34
Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами
15:26
Новые iPhone 12 разряжаются мгновенно в сетях 5G — СМИ Видео
15:00
В моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фото Фото
14:57
Война Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ Видео
14:50
Белорусы "массово" уезжают в Украину и Польшу Видео
14:44
"Сколько нечисти пришло": Остапчук с женой посмеялись над хейтерами
14:43
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
14:41
И снова +20º: насколько вернется бабье лето в Украину Видео
14:20
Что происходит с организмом, когда вы бросаете пить на 30 дней: названы факты Видео
Реклама
14:14
Под Хабаровском разбился бомбардировщик: раскрыта возможная причина
14:13
Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие Видео
14:07
Чем полезен фенхель: Панкова раскрыла свойства и применение растения
13:55
У Путина резко отреагировали на санкции США против Северного потока-2 Видео
13:53
Отмена второго тура выборов мэров: СМИ опубликовали текст постановления
13:44
В Кремле похвастались, что решат проблемы с водой в Крыму без Украины
13:40
Украинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗО
13:35
Как предотвратить инфаркт: 4 главных способа Видео
13:30
Сдали нервы: жители Одесской области из-за карантина устроили бунт и перекрыли трассу Видео
13:28
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказала, кто будет блистать Видео
13:20
Состарить лицо и добавить эмоции: в Photoshop встроили нейросети
13:08
В Азербайджане раскрыли планы по возвращению Нагорного Карабаха Видео
13:06
Биолог предупредила об опасном и редком симптоме коронавируса
12:59
В МОН объяснили, кто вернется за парты после каникул Видео
12:57
Яйца vs холестерин: ученые раскрыли правду Видео
12:52
Кравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по Крыму
12:47
Ротань заявил о краже денег из банковского сейфа, в ПриватБанке ответили
12:45
Warner Bros переняли приемы Disney для фильма Бэтмен
12:40
На карантине украинцы в шесть раз чаще женятся, чем разводятся Видео
12:30
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
Реклама
12:25
СМИ узнали о "кадровой революции" в Офисе президента
12:17
В ТКГ рассказали, добавят ли "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса
12:12
Бросили "коктейль Молотова": под Одессой сожгли редакцию интернет-издания
12:07
Кружится голова: корейские ученые узнали, как быстро прийти в норму Видео
11:59
Где в Украине больше всего болеют коронавирусом: ​в Минздраве назвали регионы​ Видео
11:46
До свадьбы с Дорофеевой: Леся Никитюк раскрыла подробности отношений с Дантесом
11:44
Комаровский объяснил, почему коронавирус полностью отбирает обоняние
11:35
В GOG.com бесплатно раздают одну из лучших стратегий всех времен
11:32
Рак простаты и сон: ученые обнаружили связь Видео
11:31
Выборы в условиях эпидемии Сovid-19: кого не пустят на избирательный участок Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять