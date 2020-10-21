В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ

В столице нацгвардеец свел счеты с жизнь недалеко от воинской части, выяснили журналисты.
В Печерском районе Киева – на ул. Евгения Коновальца – на закинутой территории покончил с собой молодой боец Национальной гвардии.
Нацгвардеец повесился недалеко от воинской части Нацгвардии, говорится на странице Вартові еспресо в Facebook.
В сообщении отмечается, что погибшему бойцу было 22 года.
"...в Печерском районе солдат Национальной гвардии покончил жизнь самоубийством, а именно – повесился... Почему 22-летний мужчина прибегнул к суициду – должно установить следствие", – поделились в паблике.
- Справка. В Печерском районе Киева на ул. Евгения Коновальца находится воинская часть Нацгвардии 2260.
- На странице в Facebook Військова частина 2260 Національної Гвардії України говорится, что на территории воинской части дислоцируется 22-я отдельная бригада по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
Автор: Екатерина Присяжнюк